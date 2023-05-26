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نيفين الطاهري: الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة للجميع للتعبير عن آرائهم

كتب:

شريف سليمان
02:51 م | الجمعة 26 مايو 2023
نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية

نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية

قالت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، إنّ الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة للجميع من أجل التعبير عن آرائهم، وهو ما سيسهم في الخروج بورقة شاملة لكل النقاط التي تم التوافق عليها من قبل المشتركين في الحوار الوطني.

وأضافت «الطاهري»، خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»: «كل المشكلات معروفة، ولكن هناك نقاشات حول التشريعات التي يمكن استخدامها لحل المشكلات بشكل أسرع، وجرى إصدار قرارات كثيرة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار للتسهيل وإزالة معوقات الاستثمار».

وتابعت عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية: «يجب أن نتأكد في الحوار الوطني من آلية تنفيذ هذه القرارات، ويجب أن نتأكد من كل قرار سيسهل التعامل مع الشكاوى المرتبطة بالاستثمار».

وأكدت: «في أحيان كثيرة، توجد شكوى بخصوص العمل كجزر منعزلة، والحوار الوطني يتجنب هذا الأمر، ويجب التوعية بدور الاستثمار ورجال الأعمال، يُقال إن رجال الأعمال لا يريدون إلا مصالحهم، وهذا ليس صحيحا، إن لم يربح رجل الأعمال فإنه لن يتمكن من دفع الضرائب ورواتب الموظفين».

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بقلم شريف سليمان