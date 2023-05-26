سياسي سوداني: استدعاء القوات المتقاعدة يهدف لتحقيق سيولة أمنية

قال ماهر أبو الجوخ، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن قرار وزارة الدفاع السودانية تسليح القادرين من ضباط وضباط الصف المتقاعدين، يهدف لزيادة القوات القتالية على الأرض، وتحقيق السيولة الأمنية في شوارع البلاد، خاصة أن الحالة الأمنية التي تواجهها الأحياء السكنية، تحتاج إلى عناصر نظامية مسلحة.

القوات المتقاعدة لديها الخبرة والقدرة على القتال

وأضاف «الجوخ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العناصر المتقاعدة من الجيش السوداني، لديها الخبرة والقدرة في القتال، ودعوة وزارة الدفاع السودانية للعناصر النظامية السابقة، وتسليمهم أسلحة، سيتم على أسس وضوابط معينة للحفاظ على الأسلحة، وضمان عدم وقوعها في أيدي المدنيين، تجنبًا لاندلاع حرب أهلية في البلاد.

الدفاع السودانية تستدعي المتقاعدين للانضمام للجيش

وقالت وزارة الدفاع السودانية، إنه دعمًا للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط الصف والجنود لدعم الجهود العسكرية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأوضح البيان، أن الاستدعاء حسب، اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري، على أن تستكمل قيادة القوات المسلحة مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات.