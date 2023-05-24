النائب علاء عابد: المواني المصرية حققت طفرة في نقل الوافدين من السودان

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدور الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، مؤكدا أنها خاضت اختبارا كبيرا خلال الفترة الماضية واجتازته وحققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في أزمة السودان.

اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وأضاف النائب علاء عابد، أن دخول ما يقرب 146 ألف ضيف سوداني لمصر عن طريق ميناء قسطل وأرقين، في ظل ظروف حرب صعبة في السودان وجاءوا لمصر كمواطنين درجة أولى ودخلوا بتسهيلات كبيرة ولم يشعروا أنهم لاجئين.

وأضاف «عابد»، أن مصر دولة محورية ويحتذى بها في إدارة الأزمات ولدينا نحو 8 ملايين ضيف كريم ويعاملون معامله المصريين، ولا ننظر إليهم على أنهم لاجئين، مؤكدا أن مصر استطاعت السيطرة على الهجرة غير الشرعية وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة الحفاظ على أرواح أبناءنا، مؤكدا مصر دائما هي الحصن الآمن دائما بفضل ما تتمتع به من امان واستقرار.

مناقشات بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس هيئة المواني البرية والجافه اللواء عمرو إسماعيل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.