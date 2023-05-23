«القاهرة الإخبارية»: هدوء بأم درمان.. ولا اشتباكات منذ بدء الهدنة في السودان

قال عثمان الجندي مُراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، إنه منذ الأمس بدأت هدنة مختلفة في العاصمة الخرطوم، وتحديدًا في مدينة أم درمان، حيث توقف تمامًا تحليق الطائرات الحربية ولم تحلق اليوم إلا طائرة واحدة وهي طائرة استطلاع.

وأضاف أن هناك هدوءًا تامًا يسود مدينة أم درمان، لافتًا إلى أن الاشتباكات توقفت تمامًا في أنحاء المدينة ولا يوجد أي دوي انفجارات أو أي أصوات للرصاص.

حركة المواطنين عادية ومستمرة ومستقرة

وأوضح أن حركة المواطنين عادية ومستمرة ومستقرة تمامًا، مُشيرًا إلى أن هناك أحاديث عن عدم إخلاء الدعم السريع للمستشفيات وبعض المناطق الحيوية في أم درمان.

خروج الدعم السريع من المستشفيات

وأشار إلى أنه من المُتوقع خروج الدعم السريع من المستشفيات ومن المرافق الحيوية في أعقاب الهدنة، خاصة أن المواطنين في مدينة الخرطوم بحري ينتظرون إصلاح محطة المياه، حيث يعاني السودانيون هناك من عدم توافر مياه الشرب.