الطلاب الوافدون.. سفراء مصر في المستقبل (ملف خاص)

تشهد منظومة التعليم المصرى حالة من التطوير والتحديث المستمر، الذى يعكس رغبة صادقة فى مواكبة نظم التعليم الدولى، وفقاً لتوجيهات رئاسية ترغب فى توطين المعرفة والإسهام فى بناء الإنسان، وهى أهداف تحظى باهتمام ومتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتسعى مختلف أجهزة الدولة للمساهمة الفعالة فى تحقيق الأهداف الرئيسية لتطوير منظومة التعليم المصرى الجامعى وما قبل الجامعى، ولعل الاهتمام بقطاع ومنظومة الطلاب الوافدين خير دليل على ذلك، حيث انتهجت الدولة عدداً من السياسات لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب، تمثلت فى التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتدشين عدد من البرامج والتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

واعتمدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدورها استراتيجيتها الوطنية الجديدة التى دشنها وزير التعليم العالى خلال الفترة الماضية، وترتكز على استهداف فئات طلابية مختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالمنظومة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2023.

وتشهد منظومة الطلاب الوافدين تطوراً ملحوظاً، حالياً، حيث نجحت فى جذب طلاب من مختلف دول العالم، وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية، فى ظل امتلاك مصر الإمكانات لتصبح مركزاً إقليمياً لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة، بالإضافة إلى إقامة معيشية مناسبة للطلاب، حيث إن الطالب الوافد سيكون سفيراً لمصر فى بلاده فى المستقبل.