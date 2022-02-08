«العرابي» لـ«شباب الجامعات»: الطلاب الوافدون سفراء لمصر وأداة للقوة الناعمة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب المصري، إن‏ السياسة الخارجية المصرية تعتمد على القوى الناعمة في إبراز صورة مصر الحقيقية والتصدي لمحاولات تشويهها، ودلل على ذلك بما قامت به الدبلوماسية المصرية خلال العدوان الثلاثي عام 1956م ونكسة يونيو 1697م وسفر الفنانين المصريين للخارج لدعم المجهود الحربى المصري.

جامعة المنصورة تنظم ملتقي الصداقة الدولي

جاء ذلك خلال الندوة التي حاضر بها السفير محمد العرابي اليوم ‏بعنوان «القوة الناعمة وحوار الثقافات كإحدى أدوات السياسة ‏الخارجية المصرية»، وأدار الندوة الكاتب الصحفي حازم نصر – نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ومدير مكتب ‏المنصورة‎، والتي أقيمت بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى بكلية الحقوق ‏جامعة المنصورة على هامش «ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات» الذى تنظمه إدارة ‏ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب ‏الجامعة في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة، خلال الفترة من 7 إلي 10 فبراير 2022‎.‎.

العرابي: مصر نجحت في تحقيق الاستقرار

وأضاف العرابي، خلال الندوة، أن توظيف القوى الناعمة جيدا بعد 30 يونيو ونجاح مصر في تحقيق الاستقرار داخل مصر مقارنة بالدول المجاورة ساهم في تحول موقف بعض الدول من رفض التعاون مع مصر إلى قبولها والسعي للتعامل معها.

وأكد الوزير الأسبق أن الطلاب الوافدين بمصر من أهم سبل تفعيل القوى الناعمة لأن هؤلاء الطلاب سيصبحون سفراء لمصر وينقلون صورة صحيحة عنها في بلادهم بعد عودتهم إليها.

وأشاد وزير الخارجية الأسبق بمبادرة وزارة التعليم العالي «ادرس فى مصر» لأنها تحقق هذا الغرض الذى تقوم به بعض المؤسسات الأكاديمية المصرية مثل أكاديمية ناصر العسكرية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التي يتدرب بها أفراد من مختلف الدول، ولفت الانتباه بحرص مصر مؤخرا على الانفتاح على الدول الأفريقية وتبادل الزيارات معها ودعمها في الإعمار مما يشكل استخداما جيدا للقوى الناعمة فى التواصل مع مختلف الشعوب.

العرابي: نعيش عالما جديدا وكل شىءعابر للحدود

وشدد العرابي على أننا نعيش عالما جديدا لم تتضح معالمه بشكل كامل، وتوقع أن يكون كل شيء في هذا العالم الجديد ماعدا البشر عابرا للحدود، ونصح الحضور بالمتمعن فى قراءة تاريخ الحروب السابقة لمعرفة تطورها حتى أصبح يتم توظيف القوى الناعمة بها.

رئيس جامعة المنصورة: نرتقي بفكر الطلاب

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، حرص جامعة المنصورة خلال الاحتفال باليوبيل ‏الذهبي لها على تنظيم فعاليات ترتقى بفكر الطلاب، ومنها هذه الندوة التي تقام على هامش ملتقى ‏الصداقة الأول لشباب الجامعات الذى يشارك فيه 500 طالب مصري ووافد من 28 جامعة ‏يمثلون 36 دولة.

وأوضح أن موضوع هذه الندوة يحقق هذا الغرض نظرا لتغير طرق الحرب التي اصبحت تتمثل ‏فى استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إحداث أزمات في دول ما وبالتالي تطلب ذلك تغير ‏طرق الدفاع عن النفس من خلال توظيف القوة الناعمة في ذلك.

وثمن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، تنظيم جامعة المنصورة لملتقى الصداقة الدولي الذى ‏يشارك به طلاب من جنسيات عديدة يتعارفون ويتبادلون الثقافات والخبرات، وأعرب عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة محليا وعالميا ‏وبزيارة المنصورة بعد فترة غياب طويلة.