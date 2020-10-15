الطلاب الوافدون في حفل تخرجهم بجامعة طنطا: "شكرا أم الدنيا"

شارك الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، في حفل خريجي جامعة طنطا، من الطلاب الوافدين، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي في طنطا.

بدء الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية وإدارة شئون الوافدين بالجامعة، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرا إلى اهتمام جامعة طنطا برعاية الطلاب الوافدين، والتنسيق بين وحدات وإدارات الجامعة، من أجل تقديم كافة الخدمات لهم، وتلا ذلك عرض فيلما تسجيليا، تحت عنوان: "المصريون يستحقون"، يعرض إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وألقت الطالبة الفلسطينية، زينب المدلل، كلمة الطلاب الخريجين، عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لجامعة طنطا، ممثلة في رئيسها وأساتذتها وطاقمها الإداري، الذين قدموا كل سبل الراحة والدعم لهم على مدار الأعوام السابقة.

ثم ألقى الملحق الثقافي لجنوب السودان، السيد مايكل ميثانق، كلمة عبر فيها عن شكره لأم الدنيا، التي استضافت في رحابها مجموعة من الطلاب؛ ليتعلموا وينهلوا من علمها ويكونوا إضافة حقيقية لبلادهم .

ونيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ألقت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، كلمة عبرت فيها عن فخرها بوجودها داخل أروقة جامعة طنطا العريقة، والتي تقدم العديد من البرامج المتميزة للطلاب الوافدين.

كما عبر الدكتور "كمال عكاشة، والرفاعي مبارك"، نواب رئيس الجامعة، عن شكرهم لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، الذين كان لهم الدور البارز في تخرج هؤلاء الطلاب، الذين سيكونون سفراء للجامعة ولمصر الغالية، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

وألقى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلمة رحب فيها بالمنصة الكريمة، وبضيوف مصر الكرام من الطلاب الوافدين، ضاربا المثل بمحافظ الغربية ونائبه كقدوة للطلاب في الاجتهاد في العلم، والتميز في العمل، مؤكدا على الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نجاح منظومة الطلاب الوافدين.

ورحب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضيوف مصر الكرام على أرض المحافظة، التي تعد قلعة الصناعة وقلب الدلتا النابض، والتي تفخر بتخرج تلك الكوكبة من الطلاب المتميزين، مطالبا إياهم بأن يكونوا سفراء لمصر.

كما وجه المحافظ، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على مجهودها العظيم للمساهمة في نجاح المنظومة التعليمية، خاتما كلمته: "أهلا بكم في أي وقت في محافظة الغربية، وفي مصر أم الدنيا واللي هتبقي أد الدنيا"، وسلم الدروع للضيوف، والشهادات للخريجين.