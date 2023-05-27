طبول الحرب تدق بين بلجراد وكوسوفو.. الجيش الصربي في وضع تأهب

وضع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق، الجيش في حالة التأهب، مطالبا حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بوقف العنف ضد الصرب في شمال إقليم كوسوفو.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات بين شرطة إقليم كوسوفو، وبين السكان الصرب في شمال الإقليم، في بلدة «زفيتشان» ما أسفر عن سقوط مصابين من الطرفين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

محتجون يحاولون منع حاكم منتخب حديثا من دخول مكتبه

وفي وقت سابق، حاول محتجون منع حاكم من أصل ألباني منتخب حديثا من دخول مكتبه في البلدة عقب انتخابات قاطعها الصرب المقيمون في كوسوفو، فيما أطلقت الشرطة، في وقت سابق، الغاز المسيل للدموع لفض الحشد.

وأمر فوتشيتش جيش البلاد، وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو.

وأعلن رئيس صربيا، أمس الجمعة، أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي سيعقد فجر اليوم السبت، على خلفية تطورات الأوضاع في إقليم كوسوفو، معربا أمام تجمع لمؤيديه في العاصمة «بلجراد»، عن خشيته أنه ستكون هناك أمور سيئة كثيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية المحلية الصربية، التماس نحو 10 أشخاص الرعاية الطبية في مستشفى محلي، بسبب تعرضهم لإصابات طفيفة، وتأثرهم بالغاز المسيل للدموع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قالت على لسان سفيرها في عاصمة كوسوفو «بريشتينا»، جيفري هوفيني، عبر« تويتر»، إن «واشنطن» تندد بإجراءات سلطات كوسوفو المستمرة، للوصول إلى مباني البلديات في شمال الإقليم، مضيفا عبر «تويتر»، أنه يجب إنهاء التدابير العنيفة على الفور.

وقال وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش في بث تلفزيوني حي، إنه أمر بتحرك عاجل للقوات نحو حدود كوسوفو، مشيرا إلى «إرهاب» ضد المجتمع الصربي في كوسوفو، على حد وصفه.

مقاطعة نحو 50 ألف صربي انتخابات 23 أبريل

وكان نحو 50 ألف صربي يعيشون في 4 بلديات بينها زفيتشان، بشمال كوسوفو، قاطعوا انتخابات جرت في 23 أبريل الماضي، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بنيل حكم ذاتي أكبر، وفقا ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت شرطة كوسوفو، إصابة 5 من عناصرها بجروح طفيفة، عندما رشقهم المتظاهرون بالحجارة، موضحة في بيان، أن 4 سيارات للشرطة تعرضت للهجوم، بينها واحدة، اشتعلت فيها النيران.

وأشارت شرطة كوسوفو، إلى سماع دوي إطلاق نار في المنطقة، فيما شوهدت عدة عربات لقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو بالقرب من موقع الاشتباكات كما حلقت طائرات هليكوبتر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.