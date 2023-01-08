الرئيس الصربي: حلف الناتو رفض طلبنا بإرسال قوات إلى كوسوفو

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم، إنّ حلف شمال الأطلسي «ناتو»، رفض طلب بلاده إرسال قوات إلى كوسوفو، حسب ما أفاد نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال فوتشيتش: «كتبوا في رسالتهم المؤلفة بعناية إلى حكومة صربيا، والتي تلقيتها أيضًا، أنّه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، بينما كانوا يشيرون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244».

واعتبر رئيس صربيا، أنّ رد الناتو بالرفض كان متوقعًا، لافتًا إلى أنّ استجابة القوات الدولية بقيادة الناتو، تزامنا مع عيد الميلاد الأرثوذكسي، وإصابة شابين صربيين على يد ألباني جنوب المنطقة.