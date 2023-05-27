«إكسترا نيوز» يبرز ملف الوطن: «بداية قوية لجمهورية التوافق»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نشر في جريدة الوطن الخاص بالحوار الوطني، وذلك تحت عنوان «الحوار الوطني.. بداية قوية لـ «جمهورية التوافق»»، وأخر حول إشادة الأمم المتحدة بدور مصر في حفظ السلام، بعنوان «الأمم المتحدة: مصر ضمن الأكثر إسهاما في حفظ السلام».

الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الحوار الوطني بالهيئة التي خرج بها لم نشهدها منذ عقود، إذ ان الكل يدلي برأيه من دون خطوط حمراء، متابعا أن كان شرف له حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة خاصة «الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

أهمية الترابط بين المصريين

وأضاف «الجالي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية واختلاف في الآراء، ولكن نعمل جميعا من أجل إعلاء مصلحة الوطن، مشيرا إلى أهمية الترابط بين المصريين كونه يؤكد على نجاح الحوار الوطني.