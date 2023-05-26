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طارق رضوان: الحوار الوطني عكس توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية

كتب:

محمد متولي
08:30 م | الجمعة 26 مايو 2023
طارق رضوان

طارق رضوان

قال الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المواطنين يرون اليوم باكورة وبدايات الحوار الوطني، بعد عام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاقه.

رضوان: الحوار الوطني عكس الكثير من الخطوات المهمة

أضاف «رضوان»، خلال استضافته على فضائية «إكسترا نيوز لايف»، أن الحوار الوطني يعكس سلسلة خطوات أجرتها الدولة خلال الفترة الماضية، عكست التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن، والمنظمات والهيئات والعاملين على العمل الأهلي والميداني، ونرى اليوم نجاحات مثل تلك الأعمال.

وتابع: «مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، استتبعها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، جميعها خطوات أدت إلى ما نحن فيه اليوم، والنهاردة في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أول نقطة اتكملنا فيها هو عدم التميز».

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بقلم محمد متولي