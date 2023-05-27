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أمطار خفيفة ورياح ترابية في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
11:58 ص | السبت 27 مايو 2023
الغيوم بمحافظة أسيوط

الغيوم بمحافظة أسيوط

تعرضت محافظة أسيوط، صباح اليوم السبت لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بتساقط الأمطار الخفيفة والرياح الشديدة بعدد من مناطق المحافظة.

حجب الرؤية

وتسببت الرياح الشديدة التي أعقبها الأتربة في حجب الرؤية عن الطرق السريع وخصوصا الصحراوية وسقوط بعض الأشجار، مما ألزم قائدي السيارات بالمرور بسرعة بطيئة.

رفع درجة الطوارئ

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بعد تعرض المحافظة لموجهة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيف في مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة والتشديد علي جاهزية كافة القطاعات والأحياء والمراكز لمواجهة اي كوارث قد تحدث نتيجة ذلك التغيرات في الأحوال الجوية.

انهيار منزل 

وشهدت قرية نزلة المغربي التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، انهيار منزل مأهول بالسكان نتيجة سوء الأحوال الجوية وجار استخراج الضحايا من تحت الأنقاض.  

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