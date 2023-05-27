بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 8 آخرين في انهيار منزل بأسيوط (صور)

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 8 أشخاص آخرون، اليوم السبت، إثر انهيار منزل في عزبة نزلة المغربي بمركز صدفا في محافظة أسيوط، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي صدفا وأسيوط الجامعي.

انهيار منزل

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز صدفا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل مأهول بالسكان، بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفا التابعة إلى محافظة أسيوط.

وانتقلت على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة صدفا وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزل مكون من طابقين، داخله عدد من السكان.

أسماء الضحية والمصابين

وأسفر انهيار المنزل عن مصرع رانيا سيد الكومي، 20 عاما، وإصابة 8 آخرين هم، عبدالله أحمد علي، 18 عاما، وفاطمة محمود علي، 12 عاما، وسحر عمر تمام عبدالحميد، 36 عاما، ومحمود عبد الرحيم الكومي، وعبدالرحيم محمود علي، 6 أعوام، وأحلام علي عبد الرحيم، 55 عاما، وروان محمود علي عبد الرحيم، 7 أعوام، وحسناء محمود علي عبدالرحيم، 15 عاما.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.