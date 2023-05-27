إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمركز ساحل سليم بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور في أنحاء الجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم وقع بين سيارة تمناية وميكروباص، على الطريق السريع أمام قرية الغريب، التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية وميكروباص، على الطريق السريع أمام قرية الغريب، بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ساحل سليم، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية تحمل لوحات معدنية رقم 5321، وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 6894، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.