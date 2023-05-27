«تاج الدين»: تجربة مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال رائعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ تجربة مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال رائعة، موضحًا: «كان لهذا المرض تداعيات كبيرة ووفيات ومعاناة شديدة جدا للأسر والمريض».

90 ألف فرقة تطعيم تذهب إلى الناس في الحواري والأماكن الضيقة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه كان وزيرا للصحة أثناء تنفيذ خطة القضاء على هذا المرض «منح اللقاحات كان هو الحل، ولكن نفذنا استراتيجية عبرت عن تجربة مصرية فريدة طُبقت في كثير من الدول بعد ذلك، وهي أننا نذهب إلى الناس في بيوتهم من أجل التطعيم، وقمنا بتشكيل 90 ألف فرقة تطعيم تذهب إلى الناس في الحواري والأماكن الضيقة».

استخدام سيارات صغيرة وفرق تبريد متنقلة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «استخدمنا سيارات صغيرة وفرق تبريد متنقلة، وعدينا على البيوت، وأنا شخصيا كنت بعدي على الأماكن العشوائية ومحطات الأتوبيس، وكنا نمنحهم تطعيم شلل الأطفال لسنوات، ويمكننا معرفة الحملات من خلال رصد ما إذا كان الفيروس موجودا في الصرف الصحي أم لا، وفي عامي 2004 و2005 أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم وجود فيروس شلل الأطفال، وصممت على التأكد بنسبة 100% وهو ما حدث بالفعل».