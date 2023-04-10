«تاج الدين»: السيسي حريص على الاستثمار في صحة المواطنين والارتقاء بالخدمات الطبية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مبادرة القضاء على السرطانات، مبادرة طيبة وتنضم إلى زميلاتها من المبادرات الرئاسية المهمة التى تهدف للارتقاء بصحة المواطن، ولقد أسهمت المبادرات الرئاسية فى تحسين صحة المصريين، وهو ما أكدته مبادرة 100 مليون صحة، التى عملت على تحسين الثقة فى النظام الصحى. وقال «تاج الدين» فى حوار لـ«الوطن» إن الإحصائيات تؤكد أن سرطانات البروستاتا والرئة والقولون وعنق الرحم أكثر أنواع الأورام انتشاراً فى مصر.. وإلى نص الحوار:

مستشار الرئيس: سرطانات «البروستاتا والرئة والقولون» أكثر الأورام انتشارا

ما رأيك فى المبادرة الرئاسية للقضاء على سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون؟

- المبادرة الرئاسية للقضاء على سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون، التى تم الإعلان عنها على لسان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مبادرة طيبة، وفى غاية الأهمية، وتنضم إلى غيرها من المبادرات الصحية الرئاسية المهمة التى تهدف إلى الحصول على صحة كريمة للمواطن المصرى، والارتقاء بالرعاية الصحية فى مصر، ومن أهدافها المثمرة تغيير مفهوم الثقافة الصحية لدى المواطن المصرى، وأهمية الكشف المبكر ليست عن الأورام السرطانية فقط، بل لكل الأمراض، لأن الاكتشاف المبكر هو أول خطوة للعلاج والامتثال للشفاء.

هل الأورام السرطانية «البروستاتا والرئة والقولون وعنق الرحم» أكثر الأورام انتشاراً فى مصر؟

- بالإحصائيات والأرقام والأبحاث، الأورام السرطانية التى أعلن عنها فى المبادرة، وهى «البروستاتا والرئة والقولون وعنق الرحم» أكثر أنواع السرطانات انتشاراً فى مصر، لذا جاءت المبادرة موجهة بتلك الأنواع، بهدف القضاء على السرطان، وحتى لا يمس المواطن المصرى أى نوع من أنواع الأمراض الخبيثة.

ما أسباب الإصابة بأورام «البروستاتا والرئة وعنق الرحم القولون»؟

- أسباب الإصابة بتلك السرطان كثيرة ومتعدّدة، أهمها التاريخ العائلى والجينى فى أغلب الحالات، فسرطان البروستاتا يحدث بسبب تغيرات فى الحمض النووى للخلايا الموجودة فى البروستاتا، أما سرطان الرئة فيكون بسبب التدخين الإيجابى والسلبى، والتعرّض للمواد المسرطنة، وبالنسبة لسرطان القولون فتكمن أسبابه فى كثرة التعرّض للالتهابات المعوية، وتغيرات نمط الحياة، وسرطان عنق الرحم بسبب إهمال النظافة والتلامس الجلدى.

«100 مليون صحة» أسهمت في علاج المصريين

كيف أسهمت المبادرات الرئاسية فى تغيير الثقافة الصحية لدى المواطن؟

- المبادرات الرئاسية فى الشئون الصحية خلقت حالة من الثقة التامة بين المواطن المصرى والفرق الطبية، خاصة مبادرة 100 مليون صحة التى أسهمت فى رفع عدد شفاء الكثير من المواطنين المصابين بالفيروس الكبدى سى، لأنهم لم يكونوا على دراية من الأساس بأنهم مرضى بالفيروس الكبدى سى، وأيضاً مرضى الضغط والسكر، فالكثير من المواطنين عن طريق هذه المبادرة العظيمة أدركوا أنهم مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسكرى، ومن خلال 100 مليون صحة واظبوا على العلاج، لتصبح حالتهم فى أحسن حال، وهذا بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوفر جميع سُبل الدعم لرفع الكفاءة الصحية عند المواطنين المصريين.

ثقة المواطنين

المبادرات الرئاسية تحظى بثقة كبيرة بين المواطنين، فعند إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» للكشف والقضاء على الأمراض المزمنة والفيروس الكبدى سى، اطمأن المصريون على سلامتهم الصحية، واكتشف الكثير منهم أنهم مصابون بفيروس سى أو أمراض مزمنة، سواء ضغط أو سكرى، وتلقوا العلاج من خلال المبادرة، وباتت صحتهم فى أحسن حال عما قبل، وأصبحت المبادرات الرئاسية تلقى أهمية كبيرة لدى المواطنين.