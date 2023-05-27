استكمال التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية بأبو سمبل
كتب:
سلامة عامر
11:40 ص | السبت 27 مايو 2023
خلال اصلاح برج الكهرباء بابو سمبل
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنَّه تمّ استكمال التغذية الكهربية لكل المنشآت الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الاثرية لمدينة أبو سمبل بواسطة 18 ماكينة طوارئ.
وأشارت وزارة الكهرباء، في بيان، إلى أنَّه يستمر العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبو سمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه.
ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الإصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.