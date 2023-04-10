11 ماكينة طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تجري فرق الطوارئ الفنية بشبكات وتحكم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد قليل، التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة كرة القدم بين فريق الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2021-2022 في تمام الساعة التاسعة والربع مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، برعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

وقامت الأطقم الفنية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم استاد القاهرة بـ8 ماكينات طوارئ

وستقوم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتدعيم استاد القاهرة الدولي بـ 8 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار.