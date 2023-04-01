10 ماكينات لتأمين التغذية الكهربائية بين الأهلي والهلال في استاد القاهرة

تنتهي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عقب الإفطار مباشرة، من التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للمباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي ونظيره الهلال السوداني المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تأمين التغذية الكهربائية للمباراة قبل انطلاقها بثلاث ساعات

قال المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ستقوم بإجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة قبل انطلاقها بثلاث ساعات، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب

وأشار«عفيفي» لـ«الوطن» إلى أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم استاد القاهرة بـ7 ماكينات طوارئ

من جانبه، أكد المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ 7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار