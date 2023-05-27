إصابة شخصين في حادث تصادم بأسيوط

أصيب شخصان، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع تروسيكل بدون لوحات معدنية، أول مدخل دير الجنادلة بمركز الغنايم التابع إلى محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع تروسيكل بدون لوحات معدنية، أول مدخل دير الجنادلة بمركز الغنايم التابع إلى محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة الغنايم، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية، مما أسفر عن إصابة شخصين هما، أنور محمد عوض، يبلغ عمره 60 عامًا مقيم بالغنايم بحري، ويونس علي أحمد علي، 37 عامًا.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.