محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار في البداري

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حادث انهيار منزل ريفي مكون من طابقين في قرية نزلة المغربي التابعة لمركز البداري، وأمر بتشكيل لجنة هندسية لمتابعة تداعيات الحادث، كما جرى إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل من تحت الأنقاض، بينما لقيت فتاة مصرعها.

انهيار منزل ريفي

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد انهيار منزل ريفي مكون من طابقين في قرية نزلة المغربي التابعة لمركز البداري، ووجود بعض سكان المنزل أسفل الأنقاض.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة المحاسب عدلي أبوعقيل، وكافة الأجهزة التنفيذية، بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

9 سيارات إسعاف

وانتقل إلى موقع الحادث عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البري، وتم الدفع بعدد من سيارات حماية مدنية وأكثر من 9 سيارات إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض، وتم إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل ونقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وفرض طوق أمني حول المنزل المنهار، وجار فحص المنازل المجاورة.

كما زار السكرتير المساعد، المصابين بمستشفى صدفا المركزي، لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء.

تشكيل لجنة هندسية

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز البداري ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لسكان المنزل المنهار.