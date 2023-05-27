جامعة أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لـ«مبادرة شباب من أجل التنمية»

شاركت جامعة أسيوط، في فعاليات البرنامج التدريبي لـ«مبادرة شباب من أجل التنمية» 2022/2023، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتعريف الشباب المشارك في المسابقات الطلابية بـ«مبادرة شباب من أجل التنمية» بمحور أوراق السياسات للعام الجامعي 2022/ 2023، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بمقر المركز في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الأهمية التي توليها الدولة للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والإفادة منها، مشيدًا بالجهود المبذولة للمشاركة في البرنامج التدريبي من جانب الجامعة، ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة؛ من أجل تقديم أوراق سياسات، ومشروعات تنموية متطورة؛ تسهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية، فضلا عن المناقشات الموسعة بين المتدربين بالبرنامج؛ مما يؤدى إلى خلق بيئة تدريبية تفاعلية حول السياسات العامة، وكيفية صياغة أوراق السياسات العامة، وكتابة ملخصاتها.

فريق جامعة أسيوط

وضم وفد جامعة أسيوط المشارك كلا من: الدكتور محمد البريري من كلية التجارة، والدكتورة آيات فاروق، والدكتورة صفاء صفوت، والدكتورة هاجر سعد من كلية التربية للطفولة المبكرة، والباحثة دينا مهني، والباحثة هايدي محمود سيد من كلية الخدمة الاجتماعية، والباحث مرحب محمد الدسوقي بكلية التجارة، والباحث محمد عصام الدين بكلية التربية الرياضية ورئيس اتحاد الجامعة الأسبق، والطالب محمد يونس عبد التواب بكلية التجارة، وغادة محمود عبدالسلام الطالبة المثالية بكلية التربية الرياضية.