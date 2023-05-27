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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وذخائر في القليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:53 ص | السبت 27 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 جنايات أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) .. وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز .. وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار -  كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل .

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع