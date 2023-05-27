«الداخلية»: القبض على 9 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد ) وقسم شرطة (ثان دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 9 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.