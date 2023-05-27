«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو الاتجار في المخدرات بدمياط

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام سيدة بالترويج لبيع مخدر الشابو بدمياط

وتم تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" .. متضمناً قيام إحدى السيدات بالإتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد" .

بالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفنى تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن .. كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الإشارة إليه ( سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط) .. وبإستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور المُشار إليه أنكرت ذلك وإتهمت القائم على النشر بالتشهير بها .

بإستدعاء وسؤال صاحب الحساب المُشار إليه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين ( عامل "له معلومات جنائية" ) على حيازة قطعة أرض وإعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة إتفقت مع خصمه على تلفيق قضية إتجار بالمواد المخدرة لشقيقه فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وبإستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.