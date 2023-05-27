مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني: كل أطياف المجتمع ممثلة في جلساتنا

قال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن التفاعل وطلب المشاركة والحضور في جلسة التعليم قبل الجامعي يدل على اهتمام غير عادي بقضية التعليم، مشيرا إلى أن المسؤولين عن إدارة الحوار أتاحوا الفرصة لعشرات المتحدثين من مختلف الاتجاهات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأولياء الأمور والطلاب والخبراء وأساتذة الجامعات والمعلمين.

كل أطياف المجتمع المصري كانت ممثلة في جلسة التعليم بالحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ومحمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني أن كل أطياف المجتمع المصري كانت ممثلة في جلسة التعليم بالحوار الوطني، وذلم بحماس شديد، حيث تم منح الكلمة للجميع من أجل التعبير عن رأيهم، وكل المتحدثين دون استثناء استطاعوا توصيل رسائل للجنة الحوار في 4 دقائق وأرسلوا أوراقا مكتوبة بخطط وأفكارا ستوضع محل اعتبار من قبل اللجنة.

الجلسة الأولى للتعليم بالحوار الوطني ناقشت إعادة هيكلة التعليم بصفة عامة

وشرح مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن الجلسة الأولى للتعليم بالحوار الوطني ناقشت إعادة هيكلة التعليم بصفة عامة، وكان ذلك مقررا بالاتفاق مع مجلس الأمناء، حيث نوقشت أيضا إعادة الهيكلة وإعادة صياغة القوانين التي تحكم التعليم في ضوء إعادة تنظيم المنظومة بالكامل، مضيفا أنه في الأسبوع الثاني جاءنا مسودة قانون من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء هيئة عليا للتعليم، فقد قررنا تنظيم أكثر من ورشة عمل لمناقشة القانون القادم من مجلس الوزراء.

هناك جلسة مستقبلا من أجل عرض المنتج النهائي

وتابع مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني أنه سيكون هناك جلسة مستقبلا من أجل عرض المنتج النهائي لما جاءنا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجلس الوزراء، حيث إنه لابد من النهوض بالتعليم استجابة للرغبة الشعبية العارمة.