برلمانية: الحوار الوطني ناقش بعض المسائل المتعلقة بالمعلمين

قال الدكتور جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنّ الحوار الوطني ناقش بعض المسائل المتعلقة بالمعلمين، مشددة على أنه للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لابد من وجود دعم المعلمين ماديا.

يجب أن يكون المعلم مؤهل نفسيا للتعامل مع الطلاب ويدخل المدرسة بحب

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «مثلما نطلب من المعلمين عمل تأهيل علمي وتقني واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتدرب وسهولة توصيل المعلومة يجب أن ننظر إليه نظرة ثاقبة بتوفير حياة كريمة تجعله مؤهل نفسيا للتعامل مع الطلاب ويدخل المدرسة بحب».

الاحتياج المادي للمدرسين يجعلهم يبعدون عن المدرسة

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: «الاحتياج المادي للمدرسين وإحساسهم بعدم القدرة على الوفاء بالالتزام يجعلهم يبعدون عن المدرسة ويركزون في الدروس الخصوصية، وفي هذا السياق، نشكر جهود الدولة والفكرة المطروحة لتأسيس الأكاديمية الوطنية للمعلمين حتى تختص بالتعليم والنظرة الشاملة له، هذه فكرة ثاقبة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نوجه له كل التحية والتقدير على هذا الجهد المبذول».