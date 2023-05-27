مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي أحيت مناخ الاستثمار

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر كانت منفتحة على العالم قبل عام 2011، وكان هناك الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الخاص، لكن من تبعيات أحداث 2011 أن المناخ المصري لم يعد جاذبا للاستثمارات وخرجت استثمارات كثيرة من السوق المصري.

استثمارات للتشغيل وتنفيذ فرص العمل

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين ومحمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية نفذت الدولة استثمارات للتشغيل وتنفيذ فرص العمل وبدأت تجهز المناخ المناسب للاستثمار الخاص، وبدأنا نحصد الثمار في السنوات الأخيرة، لكننا تأثرنا بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية».

لا يمكننا الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر بمعزل عما يحدث في العالم

وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: «لا يمكننا الحديث عن مناخ الاستثمار في مصر بمعزل عما يحدث في العالم، وأي محلل للاقتصاد العالمي يمكنه الربط بين الاستثمار في مصر والأحداث العالمية، وفي الفترة الأخيرة أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي قرارات فتحت الباب أمام عودة الاسثمارات مرة أخرى».