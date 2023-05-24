مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: توافق كبير على تشجيع القطاع الخاص

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه جرى عقد جلستين للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، معتبرًا أنهما كانتا حافلتين بالآراء الجيدة، مشيرًا إلى أن الجلستين حظيتا بتغطية إعلامية واسعة.

ولفت إلى أن جميع الحضور في الجلستين، أجمعوا على تشجيع القطاع الخاص، وضرورة أن يحصل على دور كبير خلال الفترة المقبلة في التنمية الصناعية المصرية، مشددًا على أن الدولة لديها تشريعات محترمة وقوية وأن تنفيذ هذه القوانين على الأرض يحتاج لمزيد من العمل.

الشعب المصري والأحزاب والخبراء يهتمون بملف الاستثمار

وقال «صبري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، إن هناك اهتماما كبيرا بملف الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشعب المصري والأحزاب والخبراء يهتمون بملف الاستثمار ودوره في النمو والتنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن الاستثمار يشمل كل المجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.