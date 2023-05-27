وزير الصحة: إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الأورام خلال أيام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ مصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم إصابة بفيروس سي، منها 15% يصل إلى فشل كبدي مما يؤدي إلى عمليات زراعة الكبد.

نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي

وتابع وزير الصحة، خلال كلمته في فعاليات توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، أنَّ نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي أمر مهم للغاية ويجب أن نفتخر به كمصريين، مشيرًا إلى أنَّ المصابين الذين يصابون بفشل كبدي تقلص عددهم بشكل ملحوظ، والاصابات السنوية بفيروس سي انخفضت بنسبة 92%.

ولفت إلى أنَّ مصر تتكلف 3 مليارات جنيه فقط في الأدوية، وذلك قبل ارتفاع الأسعار، مؤكّدًا أنَّ اكتشاف المرض بشكل يساعد في التعافي والشفاء بشكل أسرع، مضيفًا «نسعى لتحويل نسب النجاح إلى نسب نجاح عالمية»، مبينًا أنَّه خلال أيام سيتمّ إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الأورام.