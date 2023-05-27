كيف تبدأ الاستثمار في البورصة؟.. أستاذ اقتصاديات أسواق المال يوضح

قال الدكتور محمد شعراوي أستاذ اقتصاديات أسواق المال، إن أي شخص يريد استثمار أمواله في البورصة يذهب لشركات تداول الأوراق المالية والوساطة وهي شركة تتبع هيئة الرقابة المالية التي تمنح الترخيص لتلك الشركات وتراقب عملها، وكل شركة لديها قسم التحليل والأبحاث وهو الذي يساعد في اتخاذ قرارات شراء وبيع الأسهم للمستثمرين.

يجب اتخاذ الحذر أثناء الاستثمار في البورصة

وأضاف أستاذ اقتصاديات أسواق المال، في لقائه مع برنامج صباح الورد على قناة « TeN»، أنه يجب اتخاذ الحذر أثناء الاستثمار في البورصة وعند عمل محفظة استثمارية بمبلغ معين والحصول على سلفة مراعاة عدم الدخول في أسهم قد تخسر نسبة كبيرة من قيمتها ونصح بعدم الاستثمار بأموال قرض أو غير مملوكة له حتى لا تكون الخسارة كبيرة.

يجب على المستثمر احترام وقت الخسارة أثناء حدوث أي طارئ

وأوضح أستاذ اقتصاديات أسواق المال، أنه يجب على المستثمر احترام وقت الخسارة أثناء حدوث أي طارئ لنزول سعر السهم بنسبة معينة والقيام بوقف الخسارة وعدم انتظار زيادة الخسائر بشكل أكبر، وكلما زادت المخاطرة زاد المكسب لأن الفرص تكون أكبر، كما أكد على عدم وضع كل الأموال في سهم واحد ويجب تقسيم المحفظة على أسهم وقطاعات مختلفة حتى لا يكون التأثر كبيرا بنزول سعر الأسهم في حالة الاستثمار في سهم واحد، مشيرا إلى أنه ليس شرطا الاستثمار في سهم حقق مكاسب لأنه لن يكون مستمرا في المكسب والارتفاع، واختيار السهم يكون حسب التحليل المالي لحالة السهم في توقيت الشراء.