خبير أسواق المال: البورصة المصرية مؤهلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

قال محمود عطا خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أصبحت مؤهلة في هذا التوقيت للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تهيئة السوق بإعادة النظر في بعض الملفات التي ستساعد في نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف «عطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإعلان عن طرح 32 شركة هو أمر إيجابي للغاية سيساعد بشكل كبير علي عمق السوق، عن طريق جذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب، وتحقيق توازن بين فئات المستثمرين وخاصة المؤسسات، وذلك بعد أن كانت تشكل المؤسسات المصرية اللاعب الرئيسي منذ أزمة كورونا، كما أن الطروحات الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في إعادة التوزيع العادل لمؤشرات البورصة المصري.

برنامج الطروحات الحكومية

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه مع بدء عملية الطرح لابد أن يكون هناك خطط معلنة مسبقًا عن كيفية طرق الطرح سواء كانت في البداية عن طريقة بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو البدء بعملية طرح عام حتي تضح الرؤية لكثير من المؤسسات العالمية التي ترغب الاستثمار بتلك الطروحات الحكومية، أيضًا سيساهم برنامج الطروحات الحكومية بشكل كبير في تحريك ونشاط قاعدة المستثمرين المحليين.

خطوات قبل البدء ببرنامج الطروحات الحكومي

ولفت إلى أن هناك بعض الخطوات قبل البدء ببرنامج الطروحات الحكومية يجب أن يتم النظر إليها وستساهم بشكل في نجاح برنامج الطروحات الحكومية منها التسعير والترويج الجيد للشركات التي سيتم طرحها هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامي بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التي ستعود علي المواطنين، في حالة المشاركة في هذه الطروحات داخل البورصة المصرية كأحد البوبات الاستثمارية التي تحافظ علي المدخرات وتنميتها.