مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في مستهل تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 ليصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 16851.79 نقطة، كما ارتفعت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3080.61 نقطة، وارتفع «إيجي إكس 100» المؤشر الأوسع نطاقا، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4631.7 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية تغلق أمس على ارتفاع

وأمس الثلاثاء اختمتت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% ليغلق عند 16787 نقطة، وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.87% إلى 3066 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.42% عند 4609 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.090 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 384.4 مليون جنيه و 65.9 مليون جنيه على التوالي، في حين قصد العرب الشراء بصافي قيمة بنحو 450.3 مليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.2 مليار جنيه والكمية 917.2 مليون ورقة منفذة على 72.1 ألف عملية.

مؤشرات البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) بنسبة 16.27% ليغلق عند 0.243 جنيه، تلاه الاستثمار العقاري العربي – إليكو بنسبة 9.8% عند 0.728 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بارتفاع 9.39% ليغلق عند 1.037 جنيه.