وزير التعليم: زيادة مكافأة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على زيادة أيام المكافأة الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022 -2023.

مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023

جاء ذلك خلال المذكرة التي قدمت له والتي تنص على أنَّه نظرًا لوجود عجز في أعداد المعلمين بمدارس التربية والتعليم ونظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد في ظل ارتفاع أسعار المواصلات وتكاليف المعيشة بوجه عام، مما أدى إلى تقليل الأعداد المتقدمة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 عن العام الماضي وذلك تسبب في:

- عدم توفير الأعداد الكافية المناسبة لأعداد اللجان وعدم القدرة على اختيار احسن الكفاءات والمناسبة التي تساعد على حسن سير الامتحانات للعام الحالي 2022 - 2023

- كثرة أعداد المعتذرين عن عدم المشاركة في أعمال الامتحانات لعدم تناسب قيمة المكافأة المنصرفة مع المجهود المبذول والتكاليف اللازمة للمعيشة والانتقالات اثناء فترة انعقاد الامتحانات.

زيادة مكافأة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وحيث أنه في العام الدراسي السابق 2021 - 2022 وقد وافق وزير التربية والتعليم آنذاك على زيادة ايام المكافأة الخاصة بالمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بجان تقدير الدرجات لتصبح على النحو التالي:

رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلا من 4 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع يوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية فقط، وزيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال.

وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ3 أيام بدلًا من يومين وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وايام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، وبالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ4 أيام بدلًا من 3، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

وبالنسبة لمعاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلا من يوم واحد بحد أقصى 3 أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، ولم يتمّ تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافأة للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي مما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى كل المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022 - 2023.