وزير التعليم يتفقد الامتحانات العملية والتقييم النهائي للدبلومات الفنية بالقاهرة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمي الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، اليوم، وذلك للاطمئنان على امتحانات دبلوم المدارس الفنية.

رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والدكتور السيد حامد المسئول عن الجدارات والتقييم والتحقق، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تطوير قطاع التعليم الفني

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره المهم في دعم الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير ورشة صيانة وإصلاح السيارات، حيث يتم الاختبار في مادة (برنامج فني صيانة إصلاح السيارات)، طبقًا لمنهجية الجدارات، كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول الامتحان وتخصصاتهم، ومدى استفادتهم من التدريب وتطبيقه عمليًا خلال الدراسة.

ورشة صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية

كما تفقد ورشة صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية أثناء اختبار مادة (ميكانيكا صيانة وإصلاح) طبقا للتعليم والتدريب المزدوج، وأطمأن الوزير من الطلاب على الامتحان، كما تحدث مع المقيّمين للمادة العملية حول مدى إتقان الطلاب للمهمة التي يتم تطبيقها ومدى مناسبة وقت إنجازها.

وسأل الوزير الطلاب بورشة تركيبات ومعدات كهربائية، أثناء امتحان مادة (تدريبات مهنية) عن مدى استفادتهم من تدريباتهم داخل المصانع، كما تفقد غرفة التقييم والتحقق الداخلي (كنترول الجدارات)، واطلع على ملفات الإنجاز التي تحتوي على توثيق نشاط الطلاب المهارى خلال الثلاث سنوات، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال لجنة ثلاثية مكونة من 2 من الخبراء المتخصصين في مجال المهنة من الوزارة، وممثل سوق العمل، حيث يتم تقييم ملفات الإنجاز عقب الانتهاء من اختبارات المهارات العملية للطلاب.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة في هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة.

الجدير بالذكر أن امتحانات هذا العام طبقًا لمنهجية الجدارات تتم للعام الثاني، في عدد (23) محافظة، بعدد (44) لجنة، وإجمالي عدد الطلاب (9654) في (19) مهنة تم تطويرها طبقًا للجدارات المطلوبة فعلياً لسوق العمل، كما أن سوق العمل يشارك في تقييم مهارات خريجي المدارس الفنية.