وزير التعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين في معرض «أيسف» بأمريكا

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فريق الطلاب المصري، الذي حصل على المركزين الثاني والثالث عالميًا، بالإضافة إلى حصوله على أربع جوائزة خاصة، خلال مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة «Regeneron_ISEF» بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، التي أقيمت في الفترة من 13 حتى 20 مايو الجاري.

نموذج يُحتذى به لجميع الطلاب

وأشاد وزير التربية والتعليم بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتحقيق الفوز عالميًا، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم؛ لما أنجزوه من نجاح في المشروعات المبتكرة، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها

وأكد أن استراتيجية الوزارة الهادفة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها واستثمارها يتيح الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وفاز الطالبان محمد حمادة، ويوسف حسن، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة القليوبية، بالمركز الثاني على مستوى العالم في مجال الأنظمة المدمجة عن مشروع القفازات المتكلمة.

وحصلت الطالبتان شهد نوح، وسما نوح بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث على مستوى العالم في مجال العلوم السلوكية عن مشروع تطوير التواصل لدى أطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف، كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان في منحة من جامعتي إريزونا والثانية من American Physiological Association.

وحصل الطالبان نور الدين شعبان، وإبرام وديع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية عن مشروع النقل الأخضر «تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح في المركبات» في مجال الطاقة، على جائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فيصل، ومنحة من جامعة إريزونا.

عرض مشروعاتهم بكفاءة في المعرض الدولي

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة ISEF، تعد من أقوى المسابقات الدولية التي تعقد سنويا في هذا المجال، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 20 مجالًا تضم مجالات الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع وغيرها وتقام للباحثين في مرحلة التعليم الثانوية من سن 14 إلى 18 عامًا، إذ جرى اختيار 28 طالبا للتمثيل الدولي من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التي جرت في ربوع مصر من خلال 3 معارض في محافظات «القاهرة، والصعيد، والإسكندرية»، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية لإدارة وتشغيل تكنولوجيا التعليم، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة في المعرض الدولي.