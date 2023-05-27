إصابة 3 طالبات ومشرفة في أسيوط بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة «برجر»

أصيبت 3 طالبات ومشرفة بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهن وجبة «برجر» بسكن الطالبات المجاور للجامعة القديمة، بنطاق حي شرق أسيوط، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تسمم طالبات ومشرفة

وكان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ بوصول طالبات ومشرفه للمستشفى الجامعي مصابات بحالة تسمم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث، وتبين إصابة «منار. ص.ا»، 20 عاما، و«أميرة. هـ. ك»، 20 عاما، ومقيمتان بمحافظة البحيرة، و«روان .ا. ع»، 20 عاما، ومقيمة في مركز ديروط، ومشرفة أخرى تدعى «مروة .ع. ع»، 25 عاما، وتم نقلهن بواسطة الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين من سؤالهن أنهن تناولن وجبة «برجر».

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.