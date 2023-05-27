مستشار النمسا يهدد بفرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال خالد أبوبكر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في فيينا، إن الحكومة النمساوية تسعى حثيثًا إلى كبح جماح الأسعار الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم، الذي يعد الأعلى في أوروبا كلها، لذلك طالب مستشار النمسا كارل نيهامر، شركات الطاقة بخفض الأسعار للمواطنين، وهدد بفرض المزيد من الضرائب على الأسعار المبالغ فيها عكس الأسعار العالمية.

خطة مستشار النمسا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

وأضاف «أبوبكر»، أن مستشار النمسا أوضح أنه سيعالج ارتفاع أسعار الطاقة بفرض ضريبة الأرباح الزائدة على الشركات، إذا لم تتراجع عن الأسعار المبالغ فيها في ظل تراجع الأسعار عالميًا، إذ سجل معدل التضخم في النمسا أبريل الماضي نحو 9%، في حين أن نسب التضخم في الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 7%.

أسعار الطاقة مبالغ فيها

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن «نيهامر» أعلن أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، هو أن أسعار الطاقة مبالغ فيها، خاصة أن الأسعار عالميًا عادت إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أنه لن يسمح لشركات الطاقة أن تجني الأموال الطائلة على حساب الشعب.

مطالبات برفع قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية

وأوضح أنه في محاولة للمستشار النمساوي، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة ببعض الأوراق والمستندات الثبوتية التي يتعاملون بها مع الدولة، بينما المعارضة النمساوية اعتبرت قرارات المستشار النمساوي غير كافية لحل أزمة التضخم في البلاد، مطالبين برفع قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وعلى أسعار الطاقة وتجميد إيجارات المنازل.