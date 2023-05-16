كيف ألقى «هتلر» خطابا داخل قطار في النمسا بعد 78 عاما من وفاته؟ (فيديو)

أثار خطاب للديكتاتور الألماني الراحل، أدولف هتلر، حالة من الذهول وسط مسافرين كانوا يستقلون قطارًا داخليًا بين المدن في النمسا، إذ سمعوا خطابًا لهتلر وتحية النصر النازية، تتردد عبر نظام مكبرات الصوت في القطار.

قطار يبث خطابًا لهتلر عبر مكبرات الصوت في النمسا

وبحسب شبكة «يورو نيوز»، قدمت شركة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية «OBB»، شكوى ضد شخصين، عقب بث صوتي على متن قطار، أمس الأول الأحد، للتحية النازية وخطابات للديكتاتور الألماني الراحل أدولف هتلر الذي توفي قبل 78 عامًا.

وعلى الخط بين العاصمة «فيينا» ومدينة «سانت بولتن» الواقعة في شرق النمسا، شعر المسافرون بالذهول، حين تردد صدى خطاب أدولف هتلر عبر مكبرات الصوت في القطار، وترددت العبارة النازية المعروفة بـ«سيغ هيل» أو «يعيش النصر» بوضوح عدة مرات.

Gerade wurde im RailJet 661 mehrmals „Sieg Heil“ rufe durch das Lautsprechersystem ausgestrahlt! Die Zugbegleiterin komplett hilflos @unsereOEBB ich hoffe es erfolgt Anzeige und schleunigst Aufklärung! pic.twitter.com/S8kx5ZnnpZ — David Stögmüller (@Stoegmueller) May 14, 2023

فتح تحقيق في الحادث

وقال أحد العاملين في شركة السكك الحديدية، إنّ موظفي القطار لم يتمكنوا من إيقاف التسجيل ولا تشغيل إعلاناتهم المعتادة، مشيرًا إلى وقوع العديد من الحوادث المشابهة في الأيام الأخيرة، فيما قال المتحدث باسم الشركة برنارد ريدر، أمس، إنّ الحادث أثار غضبًا كبيرًا، مضيفًا أنه جرى التلاعب بمكبرات الصوت.

وأشار إلى أنّ المشتبه بهما، تمكنا من الوصول إلى نظام الإعلان الصوتي في القطار باستخدام مفتاح، ولم يجر تسجيل أي هجوم معلوماتي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فيما تمكنت الشرطة النمساوية، بعد تحليل كاميرات المراقبة، من التعرف على هوية المشتبه بهما، وقالت إنهما ليسا من موظفي الشركة، وجرى فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أنّ النمسا انضمت إلى الرايخ الألماني الثالث في عام 1938، وتسري فيها قوانين ضد إنكار المحرقة وأنشطة النازيين الجدد، وتعتبر الأكثر صرامة في العالم.