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النمسا: ضرورة توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان وأوكرانيا

كتب:

أ ش أ
12:36 م | السبت 27 مايو 2023
وزير خارجية النمسا

وزير خارجية النمسا

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم السبت، أهمية العمل على توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم قيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية في هذه الدول.

شالينبرج: مباحثات مع البرلمان الأوروبي لتوسيع الاتحاد

وقال «شالينبرج»، في تصريحات اليوم السبت، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في فيينا، ركزت على آفاق توسع الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان وأوكرانيا في ضوء الحرب الروسية وكذلك دعم النمسا للتمسك بالمعايير الدستورية والحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

نقدر خطاب ميتسولا في برلمان النمسا

وعبر عن تقديره لخطاب رئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا في البرلمان النمساوي، وشكرها على زيارتها التي تساعد المواطنين النمساويين على فهم العمل القيم الذي يقوم به البرلمان الأوروبي.

وفي ضوء العملية العسكرية الروسية المستمرة، شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق انفراجة معتبرا أن توسيع الاتحاد الأوروبي هو أفضل أداة جيوسياسية للدفاع عن طريقة الحياة الأوروبية في غرب البلقان.

وشدد وزير الخارجية على دور النمسا النشط في حماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون، باعتباره أحد الاهتمامات الأساسية للسياسة الخارجية النمساوية.

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بقلم أ ش أ