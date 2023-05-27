بيطرى كفر الشيخ: لجان مكثفة بالأسواق للتقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن إطلاق لجان طبية بيطرية من إدارة سيدي سالم البيطرية فى أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، بسوق الطيور بسيدي سالم، تنفيذاً لتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

تشكيل لجنة بيطرية للتقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور

وتشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة سيدي سالم البيطرية، مكونة من الدكتور وسام يسن، مدير عام إدارة سيدي سالم البيطرية، والدكتورة نشوى الأودن، رئيس قسم الدواجن بإدارة سيدي سالم، والدكتورة ياسمين هاشم، رئيس قسم والإبيديميولوجي بإدارة سيدي سالم، والدكتورة نشوى صلاح، مسؤول دواجن الهيئة، والدكتورة منال سيد، مسؤول إبيديميولوجي الهيئة، وتم أخذ عدد 40 عينة من الطيور والبيئة المحيطة، وجرى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ومن جانبه، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.