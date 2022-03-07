نشر لجان بيطرية لتقصي مرض «أنفلونزا الطيور» في قرى الفيوم

دفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بعدة لجان للتقصي النشط عن مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالطيور المهاجرة في القرى التابعة لمركز أبشواي، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملات تحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تسجيل وترقيم الماشية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات اليومية لمكافحة الأمراض والأوبئة في الحيوانات، ودعم المزارعين وصغار المربين، والكشف المبكر عن أمراض الطيور، حفاظاً على الثروة الحيوانية والنهوض بها.

سحب عينات لمرض أنفلونزا الطيور

وانتشرت عدة لجان من أطباء مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أيمن عادل، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حيث قامت هذه اللجان بأخذ عينات من الطيور الداجنة والمهاجرة بقرية «شكشوك»، وعدد من القرى الواقعة على شاطئ بحيرة قارون، التي تشهد خلال هذه الفترة موسم هجرة الطيور، لفحصها ورصد أي حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بها.

إرسال العينات للمعامل المركزية

وقام الأطباء بسحب عدد من العينات من كافة أنواع الطيور في الأسواق والمنازل، تمهيداً لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من خلوها من الأمراض وخصوصاً أنفلونزا الطيور، وذلك تحت إشراف الدكتور وجدي نايل، مدير إدارة أبشواي البيطرية، وبحضور الدكتورة مريم إبراهيم، مدير إدارة الأبيدميولوجي بالمديرية، والدكتورة نادية فرحات، وفريق أمراض الدواجن بالمديرية، وأطباء الإدارة البيطرية بأبشواي.

فرق لرش وتطعيم الحيوانات

في سياق متصل، نشرت مديرية الطب البيطري بالفيوم مجموعات من الفرق لرش وتطعيم الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية والطفيليات الداخلية في قرى مراكز المحافظة، في إطار جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، في قرى «فيديمين» و«جرفس»، بنطاق مركز سنورس، تحت إشراف الدكتور ياسر زيدان، مدير الإدارة البيطرية بسنورس، وبحضور الدكتور أحمد فايز، طبيب وحدة «جرفس» البيطرية، والدكتور شعبان البطران، رئيس قسم الوقاية بالإدارة البيطرية بسنورس.