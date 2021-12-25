«الطب البيطري» بالفيوم تشكل لجانا لتقصي مرض أنفلونزا الطيور في القرى

شكلّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، عددا من اللجان لفحص الطيور والتقصي عن مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية التي تنتقل إليهم من الطيور المهاجرة في قرى مركزي أبشواي يوسف الصديق.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملات تحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى تسجيل وترقيم الماشية في مختلف قرى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات اليومية لمكافحة الأمراض والأوبئة في الطيور والحيوانات ودعم المزارعين وصغار المربين.

تقصي نشط لمرض أنفلونزا الطيور

ونفذّت اللجان التي شكلها الدكتور أيمن عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، عدة حملات لتقصي نشط لمرض أنفلونزا الطيور، في قرية شكشوك وعدد من القرى المحيطة بها والواقعة على ضفاف بحيرة قارون، خصوصاً أنّها تشهد موسم هجرة الطيور خلال الفترة الجارية.

سحب عينات من الطيور وتحليلها

وقامت اللجنة التي ترأسها، الدكتورة فيولا داوود مدير إدارة الأبيدميولوجي بمديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتورة نادية فرحات، بسحب عينات من أنواع الطيور المتواجدة في مختلف الأسواق لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من خلوها من الأمراض، وذلك بالاشتراك مع فريق أمراض الدواجن بالمديرية، وأطباء الإدارة البيطرية بأبشواي، تحت إشراف الدكتور وجدي نايل مدير إدارة أبشواي البيطرية.

يأتي ذلك في إطار الاكتشاف المبكر للأمراض والأوبئة في الطيور والحيوانات، وسرعة علاجها حفاظًا على الثروة الحيوانية والنهوض بها، ودعم صغار المربين، والفلاحين.

لجان تحصين وترقيم الماشية

وفي سياق متصل، قامت لجنة تأمين وتحصين الماشية، بترقيم عدد من الماشية بقرية أبو شنب بنطاق مركز أبشواي، كما تم توعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل، حفاظاً على الثروة الحيوانية.