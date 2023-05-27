اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

مفاوضات الكبار مستمرة.. الأهلى يجدد محاولات ضم «بوبو».. ولاعب فيوتشر يحسم مصيره نهاية الموسم.. و«شوبير» جاهز للقاء سيراميكا

الزمالك يُحصِّن لاعبيه بعقود جديدة.. و«المثلوثى» ينتظر التجديد.. والفريق يستعد للطلائع

«صلاح» يكتب خطة استعادة ليفربول هيبته ودعوات تطالب الفرعون بالرحيل لفريق كبير

«الوطن» ترصد آراء ومقترحات المواطنين فى مختلف القضايا.. مطالب الناس اقتصادية واجتماعية

«السيسى»: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار فى السودان

الأطباء: روشتة العلاج تشمل رفع الأجور ورقمنة الخدمات الصحية ودعم التأمين واستراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الصحة

المحامون: إدخال تعديلات على بعض القوانين للإسهام فى سريان العدالة وعلاج بطء إجراءات التقاضى

الرئيس لـ«قمة السلم والأمن الأفريقى»: نحترم إرادة الشعب السودانى ونرفض التدخل فى شئونه

«طلاب وشباب: مطالب بتطوير المناهج وزيادة الاهتمام بالجانب العملى.. وتوسيع المنافسة الرياضية لاكتشاف المواهب

خبراء: اختلاف اهتمامات المواطنين وتنوع قضاياهم ومشاكلهم يستند لأسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية

وزير الرى: احتياجاتنا المائية ضِعف الموارد المتاحة

«التخطيط»: 13 مليار جنيه لتنفيذ 225 مشروعاً تنموياً بدمياط العام الجارى

«سويلم»: ارتفاع الحرارة يؤدى لزيادة استهلاك المياه.. ونواجه نقصاً شديداً فى الأمطار

«السعيد»: الدولة حريصة على إشراك المواطنين فى جهود التنمية

دياب فى ندوة «الوطن»: الناس دعت علىَّ بسبب «صالح» فى «تحت الوصاية» وأعرف مَن وراء الحملات التى حاولت النيل من منى زكى

نجاح المسلسل تُوِّج بتخصيص جلسة عن القانون فى الحوار الوطنى.. ومجهود «المتحدة» لا يخفى على أحد

دياب: «جعفر العمدة» كان الأكثر جماهيرية وقت عرضه.. وأعود للغناء قريباً بمشروع يجمعنى مع «مسار إجبارى»

الصفحة الثانية

«الوطن» تستطلع مقترحات وآراء المواطنين فى مختلف القضايا

الأطباء: روشتة العلاج تشمل «رفع الأجور ورقمنة الخدمات ودعم التأمين»

«نهلة»: «الحوار» جاء فى توقيت مهم.. ويعكس تقارباً فى وجهات نظر جميع المشاركين.. و«عبدالله»: نطالب باستراتيجية رصينة لإعادة هيكلة قطاع الصحة

«مكاوى»: تهالك بعض الأدوات فى العيادات يعطل عمل «التأمين الصحى».. ويجب إطلاق حملات توعوية تروِّج للمنظومة.. وزيادة عدد الأطباء المكلفين

المحامون: إدخال تعديلات على بعض القوانين للإسهام فى سريان العدالة وعلاج بطء إجراءات التقاضى

«البرى»: توفير الإمكانيات المادية للقضاة والعمل بمبدأ التخصص لإدخال الشفافية على الأحكام.. ويمكن استغلال المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى استصلاح الأراضى

«عبدالمقصود»: إعادة النظر فى الفاتورة الإلكترونية.. وتأهيل العاملين

بالمحاكم والنيابات على العمل المميكن

الصفحة الثالثة

الشباب.. تطوير المراكز وتوسيع قاعدة المنافسة يعيدان اكتشاف المواهب

«عمرو»: الرياضة للجميع وتطوير البنية التحتية والملاعب والأرضيات أمر جيد يُحسب للقيادة السياسية.. وتقديم تسهيلات لممارسة الرياضة يخلق جيلاً لائقاً صحياً وبدنياً

«شيكو»: نظرة إلى نجوم الصعيد والاستثمار فى الكرة قضى على الاختبارات وكشافى المواهب

«جمال»: مصر لديها مواهب جبارة تحتاج إلى الرعاية

والملف الرياضى يحتاج إلى تطوير ومنهج حديث يواكب العالم

الأسواق.. ترحيب بمناقشة قضايا التضخم وارتفاع الأسعار فى جلسات الحوار الوطنى

«الطلاب».. مطالب بتطوير المناهج وتخصيص شركة لإدارة الأنشطة

«يوسف»: يجب الاهتمام بالجانب العملى بشكل أكبر.. وكسر الروتين اليومى للموظفين

مواطنون يطالبون بإصلاح هيكلى فى الاقتصاد وتنمية الصناعة وتوطينها وتحقيق الكفاية الإنتاجية محلياً

خبراء: اختلاف اهتمامات المصريين وتنوع قضاياهم يستند لأسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية

«عبدالجواد»: الطبقة الوسطى ليست كتلة واحدة وتنوُّع نظامها المعيشى يؤثر فى تحديد أولوياتها.. و«غلاب»: الطبيعى أن تكون هناك اختلافات وفروق بين طبقات المجتمع

«منصور»: ظهور المهن الهامشية غير المنتجة من نوعية «سواقة التوك توك» تسبَّب فى تمحور الأزمة حول البحث عن لقمة العيش

الصفحة الرابعة

اختتام الاجتماعات السنوية لـ«بنك التنمية الأفريقى» برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى

بروتوكول بين بنك مصر و«زاميت» لتوفير حلول لأصحاب المشروعات

حسن عبدالله يسلم رئاسة مجلس محافظى المجموعة إلى «كينيا».. ويدعو لاستحداث حلول تمويلية غير تقليدية

هشام عزالعرب يفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» من مجلة «أفريكان بانكر» 2023

«التعمير والإسكان» يدعم معرضين لتوظيف الشباب

«ميدبنك» يطرح شهادة جديدة للأفراد بعائد تنافسى

الصفحة الخامسة

البنك المركزى: إطلاق الكثير من المبادرات لتيسير إتاحة الخدمات المالية ونشر التثقيف المالى

«القاضى»: أفريقيا بها 11 مجالاً واعداً وعلاقاتها بمصر قوية

«التعاون الدولى»: حريصون على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف

رئيس «المصرف المتحد»: مصر تدعم خطط تعميق التصنيع القومى بدول القارة وزيادة التبادل التجارى

اتفاقية تعاون بين «أبوظبى الإسلامى» و«نيو أفنيو» لتوفير برامج تمويل عقارى متوافقة مع مبادئ الشريعة

«سوبر آب» تُطلق تطبيقاً باستثمارات 100 مليون دولار

الصفحة السادسة

السيىسي: يجب التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية

«الآثار»: اكتشاف أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط الآدمى والحيوانى من العصرين «الأسرة 30 والبطلمى» بسقارة

الكشف يتضمن مقبرتين وعدداً من القطع الأثرية.. و«وزيرى»: البعثة حققت العديد من الاكتشافات

ملكيته انتقلت بين الورثة لأكثر من 200 سنة.. و«عم هشام»: استقبل سائحين عرباً وأجانب وطلاباً ومهتمين بحكايات مسجد قجماس الإسحاقى الشهير بـ«أبوحريبة»

حكاية «دكان» على عملة الـ50 جنيهاً.. يحمل أسرار مهنة الإسكافى منذ نصف القرن

الصفحة السابعة

الأهلى يجدد مفاوضات ضم «بوبو».. لاعب فيوتشر يحسم مصيره.. و«شوبير» جاهز لـ«سيراميكا»

حرس الحدود يواجه المحلة.. وصدام قوى بين إنبى وفيوتشر بالكأس

الزمالك يُحصِّن لاعبيه بعقود جديدة والفريق يستعد لمواجهة «الطلائع»

«صلاح» يكتب خطة استعادة ليفربول لهيبته الأوروبية.. و«كلوب» يؤكد رسالة «مو».. ودعوات تطالب الفرعون بالرحيل لنادٍ بـ«الأبطال»

الصفحة الثامنة

دياب: نجاح المسلسل تُوِّج بتخصيص جلسة عن القانون فى «الحوار الوطنى».. وسيدة قالت لى: «عم أولادى سرق فلوسهم دون وجه حق.. أنت طيب عنه»

«جعفر العمدة» كان الأكثر جماهيرية فى الوطن العربى وقت عرضه.. ومجهود الشركة المتحدة لا يخفى على أحد

دياب: الناس دعت علىّ بسبب «صالح» فى «تحت الوصاية»

وأعرف مَن وراء الحملات التى حاولت النيل من منى زكى