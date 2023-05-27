عضو بـ«الحوار الوطني»: ناقشنا تحديات كثيرة في ملف الاستثمار (فيديو)

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقش تحديات كثيرة في ملف الاستثمار مثل البيروقراطية السلبية، مشددًا على وجود قوانين محفزة، لكن تطبيقها على أرض الواقع يعاني من فجوة مع القرار التشريعي.

الرئيس السيسي لو كان لديه الوقت لقابل المستثمرين واستمع لمشكلاتهم

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين ومحمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «في احتفالية مرور 100 سنة على تأسيس اتحاد الصناعات، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لو كان لديه الوقت لقابل الناس واستمع إلى مشكلات المستثمرين لأنه يسمع أحيانا عن تعطل بعض المشروعات لأن الإجراءات تأخذ وقتا طويلا».

هناك تحدٍ آخر أمام الصناعات وهو سعر الصرف

وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: «هناك تحدٍ آخر وهو سعر الصرف، فعندما يدخل المستثمر الأجنبي باستثمارات للسوق المصري يحول الدولارات إلى عملة محلية، لكنه لا يعرف سعر الصرف عندما يريد الخروج من السوق، هذا الأمر في حاجة إلى سياسة نقدية طويلة الأجل فيها شفافية أكبر لحل هذه المعضلة، كما أننا ناقشنا فتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الاستيراد».