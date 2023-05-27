أدعية مستحبة وقت المطر من السنة النبوية.. «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»

تتعدد الأوقات التي يلتمس فيها المسلمون الدعاء إلى رب العالمين، ومن بين هذه الأدعية دعاء المطر، الذي يكرره الناس عند سقوطه، وهناك أدعية مستحبة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحسب ما قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت دار الإفتاء إنه ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»، رواه البخاري في «صحيحه»، وفي لفظٍ لأبي داود في «السنن» أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

أدعية مستحبة في المطر

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه ورد غير ذلك من الأدعية التي تُقال في هذا الحال؛ منها:

عن أنس رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في "سننه".

وقت يستحب فيه الدعاء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن وقت نزول المطر من الأوقات التي يُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده، كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرفة.