دعاء المطر في رمضان.. «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»

دعاء المطر في رمضان، من الأدعية التي يبحث عنها المسلمون خاصة هذه الأيام التي تتوافق مع العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ يشهد الطقس تغيرا مفاجئا في عدد من المحافظات نتج عنه تساقط الأمطار، ويحرص المسلم على ترديد دعاء المطر في رمضان، وذلك بعدما تعرضت البلاد لبرق ورعد وأمطار في بعض المناطق، وذكرت دار الإفتاء المصرية هذا الدعاء عبر صفحتها الرسمية.

دعاء المطر في رمضان

وعن دعاء المطر في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

واستكمالا للحديث عن دعاء المطر في رمضان تابعت الإفتاء: روي عن عبد الله بن الزبير أنَّه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»؛ رواه مالك والبيهقي، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب، وهذا اللفظ هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»، وجاء فيما رواه البخاري ثم يقول: «إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض».

أدعية المطر في رمضان

وأضافت الدار في دعاء المطر في رمضان: «اللهم صيبا نافعا.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين، كما في دعاء المطر: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء المطر في رمضان: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».