القائمة الكاملة لجوائز الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي

أسدل الستار منذ قليل على فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، وحصل فيلم Anatomy Of A Fall للمخرج جوستين ترييت، على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، وذهبت الجائزة الكبرى لفيلم The Zone Of Interes، إخراج جوناثان جليزر.

فيلم Fallen Leaves يحصل على جائزة لجنة التحكيم

وحصل فيلم Fallen Leaves، إخراج آكي كوريسماكي، على جائزة لجنة التحكيم، وكانت جائزة الإخراج من نصيب تران آن هانج، عن فيلمه The Pot-Au-Feu، بينما حصل الكاتب يوجي ساكاموتو على جائزة السيناريو عن فيلم Monster.

كما حصلت الممثلة التركية ميرفي ديزدار على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم About Dry Grasses، إخراج نوري بيلج سيلان، وذهبت جائزة أفضل ممثل للياباني كوجي ياكوشو، عن دوره في فيلم Perfect Days.

جائزة الكاميرا الذهبية

بينما ذهبت جائزة الكاميرا الذهبية، لأفضل عمل أول لفيلم Inside the Yellow Cocoon Shell، إخراج ثين ان فام