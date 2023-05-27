الليلة.. ختام الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي

يختتم مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته الـ76 في تمام الساعة الـ9:30 من مساء اليوم، ويبث على الهواء مباشرة على قناة France 2 وعلى قناة Brut الدولية، ومن المقرر أن يعلن المخرج روبن أوستلوند رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية أسماء الأفلام الفائزة بجوائز السعفة الذهبية التي كان يتنافس عليها 21 فيلما.

بنات ألفة في مهرجان كان

ويعد الفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية هو الفيلم العربي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويشارك في بطولته النجمة هند صبري، وتدور أحداث الفيلم حول واقعة حقيقة لسيدة تونسية وأم لـ 4 بنات، انضمت ابنتاها المراهقتان للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2016.

4 أفلام عربية تفوز بجوائز مهرجان كان السينمائي

وحصد عدد من الأفلام العربية المشاركة في أقسام مهرجان كان السينمائي المختلفة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، عدد من الجوائز منها الفيلم الأردني «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد رشيد، الذي نافس في مسابقة أسبوع النقاد بالمهرجان وفاز بجائزتي «جان فاونديشن» و«ريل دور» للفيلم الروائي الطويل.

وفي مسابقة قسم «نظرة ما»، فاز الفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية، بينما حصلت المخرجة المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم «كذب أبيض»، أما فيلم «عصابات» للمخرج المغربي كمال لزرق حصل على جائزة لجنة التحكيم.