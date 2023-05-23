«جوني ديب» أكثر سعادة بعد مشاركته في مهرجان كان السينمائي

يعيش النجم الأمريكي جوني ديب حالة من السعادة بعد مشاركته الأخيرة في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي بفيلم «Jeanne du Barry»، الذي افتتح فعاليات المهرجان، حسبما كشف أحد المقربين منه، حيث يعتبر ظهوره العلني الأول بعد محاكمته التي صدر فيها حكم لصالحه ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وقال أحد المقربين من جوني ديب في تصريح لمجلة «بيبول»: «جوني يقوم بعمل رائع، إنه يستمتع حقًا بالعمل والتجول مرة أخرى، لقد تمكن من تغيير حياته»، متابعا: «إنه يعطي الأولوية لصحته وعمله بعد ما كان يعيش حياة مدمرة وكان المقربون منه قلقين، الجميع متحمسون لكيفية قلبه للأمور، وهو أيضا أصبح أكثر سعادة الآن».

اهتمام واسع بـ جوني ديب في مهرجان كان السينمائي

وحظي جوني ديب باهتمام جماهيري وإعلامي كبير أثناء تواجده في مدينة كان، حيث حرص عدد كبير من الجمهور على الحصول على توقيعه والتقاط صور «سلفي»، برفقته في حفل الافتتاح، كما حملوا لافتات للترحيب بالنجم الأمريكي، كما حظي الفيلم بردود أفعال إيجابية من الحضور بعد عرضه في افتتاح الدورة الحالية المهرجان، واستمر التصفيق لما يقرب من 7 دقائق متواصلة.

وفي اليوم التالي، شارك جوني ديب في مؤتمر صحفي مع صناع فيلمه الفرنسي «Jeanne du Barry»، وسُئل «ديب» عما إذا كان يشعر بمقاطعة هوليوود بعد معاركه القانونية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، قال: «لا.. إطلاقاً، لا أشعر بأن هوليوود قاطعتني لأنني لا أفكر في ذلك، لا أفكر في هوليوود ولست في حاجة إليها».